ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минской области время сезонного зарыбления водоемов

Сотни мальков промышленных рыб переехали в новые места обитания - на Вилейское, Плещеницкое и Заславское водохранилища. Самые популярные виды - карп, белый амур, щука - их биологи подбирали отдельно для каждой акватории, чтобы не нарушить местную экосистему.

Холодная пора для переселения выбрана не случайно. Такая температура оптимальна для перевозки рыбы и адаптации в новом месте.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все