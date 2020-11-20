В Минской области время сезонного зарыбления водоемов

Сотни мальков промышленных рыб переехали в новые места обитания - на Вилейское, Плещеницкое и Заславское водохранилища. Самые популярные виды - карп, белый амур, щука - их биологи подбирали отдельно для каждой акватории, чтобы не нарушить местную экосистему.