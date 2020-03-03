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В Минской области вскоре приступят к высадке молодого леса
На две-три недели раньше лесхозы Минской области приступят к высадке молодого леса. Ранний сезон продиктовала теплая зима. В лесах региона предстоит высадить деревья и сеянцы на площади без малого пять тысяч гектаров. Во многих лесничествах специалисты уже приступили к подготовке земель. Среди ассортимента преобладают смешанные посадки сосновых и березовых лесов. В питомниках готовы к переселению дубы, клены, ясени. В Стародорожском лесничестве в этом году высадят еще и экспериментальную площадку с деревьями семейства буковых. В посадке молодого леса принять участие смогут и неравнодушные белорусы во время Недели леса.
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