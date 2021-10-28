В Минской области вспахано около 40 % площадей, продолжается уборка кукурузы на зерно

Продолжается и сезонная обработка почвы. В Минской области уже вспахано порядка 40 % площадей. Весной участки будут использовать под посадку яровых. Каким будет урожай, во многом зависит от своевременного поднятия зяби. Агротехнический прием позволяет не просто перевернуть землю - насытить почву питательными веществами за счет растительных остатков и удобрений.

Уборка кукурузы на зерно

Продолжаются работы и в кукурузных полях. Урожайность початков - в среднем около 80 центнеров с гектара. Некоторые хозяйства удивляют цифрой и в 160. Главная задача - убрать урожай качественно и максимально оперативно.