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В Минской области второй медосбор
На пасеках Минской области стараются собрать как можно больше меда. Весной его было немного из-за сырой и прохладной погоды. А вот до конца лета только в Пуховичском районе планируется заготовить более трех с половиной тонн витаминной продукции.
Сегодня православные отмечают Медовый Спас. Он связан с периодом окончания медосбора. И с сегодняшнего дня для верующих наступает Успенский пост, который по строгости приравнивается к Великому посту и длится 14 дней.
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