В Минской области второй медосбор

На пасеках Минской области стараются собрать как можно больше меда. Весной его было немного из-за сырой и прохладной погоды. А вот до конца лета только в Пуховичском районе планируется заготовить более трех с половиной тонн витаминной продукции.



Сегодня православные отмечают Медовый Спас. Он связан с периодом окончания медосбора. И с сегодняшнего дня для верующих наступает Успенский пост, который по строгости приравнивается к Великому посту и длится 14 дней.



