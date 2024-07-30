В Минской области выберут лучшего водителя школьного автобуса, пишет БЕЛТА.



До 20 августа 2024 года лучших водителей школьных автобусов определят на районном этапе. Финал конкурса состоится 28 августа на базе ГУО "Ждановичская средняя школа".



Районный и областной конкурсы будут состоять из теоретической и практической частей. В теоретической запланированы ответы на вопросы билетов по правилам дорожного движения и нормативным правовым актам, регламентирующим автомобильную перевозку детей; практическая предусматривает вождение школьного автобуса с приемами маневрирования и особенностями при перевозке детей-пассажиров (действия водителя при организации перевозки группы детей, в том числе перед началом движения, а также действия водителя при остановке, стоянке, посадке и высадке).



Целью конкурса является пропаганда правил дорожного движения и неукоснительного их соблюдения среди водителей школьных автобусов; привитие водителям, которые осуществляют перевозку детей, навыков безопасного вождения на улично-дорожной сети; совершенствование форм и методов работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.