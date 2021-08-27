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В Минской области выбрали лучшего водителя школьного автобуса
Безопасный путь к знаниям. Лучшего водителя школьного автобуса выбрали в Минской области. Два десятка победителей состязаний на районных уровнях в финале принял Логойский центр ДОСААФ. И это соревнования не на скорость. А вот ловкость и сообразительность участникам пригодились во время теоретических и практических испытаний. Это выполнение маневров в ограниченном пространстве, правильная парковка, эвакуация юных пассажиров во время чрезвычайных ситуаций на дороге.
Что касается безопасности для детей, чтобы они хотя бы пока едут в школу и из школы что-то видели, дают нам картинки. Госавтоинспекция наша дает, энергонадзор. Я сразу ламинирую и в автобусе это все развешиваю, чтобы дети могли почитать, посмотреть, что-то же все равно отложится в голове.
Остановка - стоянка вблизи площадки посадки и высадки детей-пассажиров. Каждый день водители останавливаются возле этой площадки. И момент такой - для того чтобы сдать ее правильно, расстояние от подножки автобуса до бортового камня площадки должно быть не более десяти сантиметров. Это связано с тем, чтобы ребенок, когда будет выходить из автобуса, не повредил себя. Также заезд в бокс под 90 градусов, разворот в ограниченном пространстве и змейка.
Первое место завоевала участница из Узденского района, второе и третье - водители из Червенского и Дзержинского. Победителям вручили полезные призы - автохолодильник, видеорегистратор, комплекты для прохождения техосмотра.
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