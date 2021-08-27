В Минской области выбрали лучшего водителя школьного автобуса

Остановка - стоянка вблизи площадки посадки и высадки детей-пассажиров. Каждый день водители останавливаются возле этой площадки. И момент такой - для того чтобы сдать ее правильно, расстояние от подножки автобуса до бортового камня площадки должно быть не более десяти сантиметров. Это связано с тем, чтобы ребенок, когда будет выходить из автобуса, не повредил себя. Также заезд в бокс под 90 градусов, разворот в ограниченном пространстве и змейка.

Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома