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В Минской области выбрали лучшего водителя школьного автобуса

Безопасный путь к знаниям. Лучшего водителя школьного автобуса выбрали в Минской области. Два десятка победителей состязаний на районных уровнях в финале принял Логойский центр ДОСААФ. И это соревнования не на скорость. А вот ловкость и сообразительность участникам пригодились во время теоретических и практических испытаний. Это выполнение маневров в ограниченном пространстве, правильная парковка, эвакуация юных пассажиров во время чрезвычайных ситуаций на дороге.

Что касается безопасности для детей, чтобы они хотя бы пока едут в школу и из школы что-то видели, дают нам картинки. Госавтоинспекция наша дает, энергонадзор. Я сразу ламинирую и в автобусе это все развешиваю, чтобы дети могли почитать, посмотреть, что-то же все равно отложится в голове.
Елена Коробейко, обладатель звания "Лучший водитель школьного автобуса Минской области"
Остановка - стоянка вблизи площадки посадки и высадки детей-пассажиров. Каждый день водители останавливаются возле этой площадки. И момент такой - для того чтобы сдать ее правильно, расстояние от подножки автобуса до бортового камня площадки должно быть не более десяти сантиметров. Это связано с тем, чтобы ребенок, когда будет выходить из автобуса, не повредил себя. Также заезд в бокс под 90 градусов, разворот в ограниченном пространстве и змейка.
Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома

Первое место завоевала участница из Узденского района, второе и третье - водители из Червенского и Дзержинского. Победителям вручили полезные призы - автохолодильник, видеорегистратор, комплекты для прохождения техосмотра.

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