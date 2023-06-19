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В Минской области выбрали лучшие молодые деревенские семьи - проект "Властелин села" принимали Старые Дороги
Трудолюбивые, креативные и дружные! В Минской области выбрали лучшие молодые деревенские семьи. Отборочный тур республиканского сельскохозяйственного проекта "Властелин села" принимали Старые Дороги. 16 семей вначале презентовали свои творческие визитки. И если у семьи Прановичей одно из самых колоритных и хлебосольных подворий, то семья Клим - настоящие шоумены.
Впрочем, "Властелин села" - это еще и такие трудоемкие конкурсы, как "Драники на колоде", "По дрова", "На все руки мастера". По итогам соревнований лучшими командами стали представители Несвижского, Стародорожского и Минского районов. А в номинации "Лучшее деревенское подворье" онлайн-голосование выбрало семью Микульчик из Пуховичского района.
Объединяют нас дружба и семья, дети. Ради них все делаем и стараемся. Очень любим блины, драники, такое национальное, тоже дети любят.
В каждом подворье была своя изюминка, которая связана с традициями района и семьи. Приятно было наблюдать семьи, которые, помимо своего нынешнего состава, вспоминали родственников, воевавших во время Второй мировой. Запомнилась семья из Минского района, из деревни "Истоки", там 13 детей.
Проект "Властелин села" двигается дальше по регионам. Отборочные туры пройдут еще в Брестской, Гомельской и Гродненской областях. Лучшие же молодые семьи со всей страны соберутся на финале в Могилевском регионе 8 июля на фестивале "Александрия собирает друзей на Купалье".
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