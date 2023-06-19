В Минской области выбрали лучшие молодые деревенские семьи - проект "Властелин села" принимали Старые Дороги

Трудолюбивые, креативные и дружные! В Минской области выбрали лучшие молодые деревенские семьи. Отборочный тур республиканского сельскохозяйственного проекта "Властелин села" принимали Старые Дороги. 16 семей вначале презентовали свои творческие визитки. И если у семьи Прановичей одно из самых колоритных и хлебосольных подворий, то семья Клим - настоящие шоумены.



Впрочем, "Властелин села" - это еще и такие трудоемкие конкурсы, как "Драники на колоде", "По дрова", "На все руки мастера". По итогам соревнований лучшими командами стали представители Несвижского, Стародорожского и Минского районов. А в номинации "Лучшее деревенское подворье" онлайн-голосование выбрало семью Микульчик из Пуховичского района.