В Минской области выращивают фундук

Необычная культура все чаще оформляет прописку на приусадебных участках у фермеров и садовников. В Минской области плантации фундука есть в Молодечненском, Копыльском, Смолевичском районах. Ученые института плодоводства Академии наук работают над выведением отечественных сортов фундука, который хорошо переносит морозы, а также имеет крупные плоды. Эти орехи востребованы в кондитерской отрасли, а также среди приверженцев здорового питания. Урожай орехов традиционно собирают в сентябре.



Фундук среди других садовых культур настоящий долгожитель. Растение наращивает урожай постепенно и приносит плоды до 80 лет.