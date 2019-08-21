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В Минской области выращивают фундук
Необычная культура все чаще оформляет прописку на приусадебных участках у фермеров и садовников. В Минской области плантации фундука есть в Молодечненском, Копыльском, Смолевичском районах. Ученые института плодоводства Академии наук работают над выведением отечественных сортов фундука, который хорошо переносит морозы, а также имеет крупные плоды. Эти орехи востребованы в кондитерской отрасли, а также среди приверженцев здорового питания. Урожай орехов традиционно собирают в сентябре.
Фундук среди других садовых культур настоящий долгожитель. Растение наращивает урожай постепенно и приносит плоды до 80 лет.
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