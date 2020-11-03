В Минской области выращивают красный дуб и голубые ели

Пополнить зеленую карту Минской области молодыми деревьями - такую задачу ставят лесные хозяйства центрального региона. Так, например, ели, сосны, декоративные туи и можжевельник всех оттенков и размеров выращивают в питомнике Смолевичского лесхоза. На площади более 20 гектаров сотни тысяч видов хвойных и лиственных деревьев и кустов. Можно найти и редкие экземпляры - такие, как красный дуб. Здесь работает автоматический комплекс для полива зеленой фауны.