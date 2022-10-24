В Минской области выявлена схема преступного обогащения при реализации молока

Если раньше руководители одной из сельхозорганизаций напрямую реализовывали молоко на перерабатывающее предприятие, то позже стали это делать через компанию-посредника. Она якобы занималась пастеризацией товара и его поставкой на завод в Гомельской области. На самом деле, как и ранее, молоко от производителя доставлялось на переработку напрямую. Услуги посредника, осуществляемые лишь по документам, приводили к необоснованному увеличению стоимости продукции для конечного потребителя. Покупатель переплачивал, госсектор экономики нес потери, а владельцы коммерческой структуры незаконно обогащались.

Денис Степанков, замначальника ГУБЭП МВД Беларуси