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В Минской области выявлена схема преступного обогащения при реализации молока
Борцы с экономическими преступлениями выявили серую схему посредничества при производстве молока, об этом сегодня заявили в МВД. Предварительно причиненный ущерб составил почти миллион рублей. Возбуждено уголовное дело. Под подозрением руководители одного из сельхозпредприятий Минского региона и представители местной коммерческой организации. Фигуранты работали в сговоре более полугода - с августа 2021-го по март 2022-го.
Если раньше руководители одной из сельхозорганизаций напрямую реализовывали молоко на перерабатывающее предприятие, то позже стали это делать через компанию-посредника. Она якобы занималась пастеризацией товара и его поставкой на завод в Гомельской области. На самом деле, как и ранее, молоко от производителя доставлялось на переработку напрямую. Услуги посредника, осуществляемые лишь по документам, приводили к необоснованному увеличению стоимости продукции для конечного потребителя. Покупатель переплачивал, госсектор экономики нес потери, а владельцы коммерческой структуры незаконно обогащались.
В милиции не исключают, что во время оперативной работы будут вскрыты дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов и их подельников. Правоохранители продолжают выявлять факты необоснованного посредничества в торговле и завышения цен.
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