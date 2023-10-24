В Минской области за 3 дня привлечены к административной ответственности почти 950 пешеходов

В Минской области в выходные дни произошло 2 ДТП, в которых пострадали два человека, из них один несовершеннолетний пассажир. Задержано 16 нетрезвых водителей, пресечено 33 факта управления транспортными средствами людьми, не имеющими права управления. 58 водителей нарушили скоростной режим. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минсоблисполкома.

Госавтоинспекция Минской области напоминает о продолжении республиканской профилактической акции "Не будь невидимкой на дороге!". Только за три дня акции на дорогах области 944 пешехода привлечены к административной ответственности, из которых 216 находились в нетрезвом состоянии и были изъяты с проезжей части и 384 не были обозначены световозвращающими элементами.

Наибольший уровень пешеходного травматизма отмечается в осенне-зимний период. Это обусловлено сокращением продолжительности светлого времени суток и неблагоприятными погодными условиями. Основная причина травматизма - неиспользование пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток и нахождение вблизи проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.

Проводимый Госавтоинспекцией эксперимент позволил установить, что в темноте из салона автомобиля человек в темной одежде при ближнем свете фар различим лишь на расстоянии 25-30 м. При скорости 60 км/ч за одну секунду автомобиль проезжает около 17 м, что практически не оставляет шансов водителю остановить транспортное средство, избежав наезда.

Правила дорожного движения обязывают пешехода при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток обозначить себя световозвращающими элементами. ГАИ напоминает: в темное время суток велосипедистам необходимо оборудовать свои велосипеды фарами (фонарями), излучающими спереди белый свет, сзади - красный, и помнить, что по проезжей части дороги велосипедисту можно двигаться не далее 1 м от ее правого края. Хорошую помощь в профилактике ДТП также сослужит жилет повышенной видимости.

В случае вынужденной остановки в темное время суток и в условиях недостаточной видимости необходимо парковаться как можно дальше от проезжей части, обязательно включать аварийную сигнализацию, стояночные огни, а при выходе из машины надевать жилет повышенной видимости. Если произошло дорожно-транспортное происшествие, в обязательном порядке необходимо выставить знак аварийной остановки.