В Минской области задержали 12 закладчиков одного наркомаркета

Сотрудники наркоконтроля Минской области задержали 12 человек, которые в разное время с ноября 2023 года по апрель 2024-го работали на один и тот же интернет-наркошоп, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Через куратора злоумышленники получали крупные партии "товара", расфасовывали на мелкие и распространяли через тайники. При себе у задержанных и в закладках выявлено более 500 г различных наркотиков и психотропов (гашиш, метадон, марихуана, параметилэфедрон). Кроме того, по информации белорусских оперативников на территории России обнаружено и изъято 3 кг психотропных веществ.

Один из задержанных иностранец, остальные - жители Минска и Минского района в возрасте от 26 до 40 лет.

Следователями возбужден ряд уголовных дел за незаконный оборот наркотиков, в том числе в составе организованной группы. Максимальное наказание - до 20 лет лишения свободы.