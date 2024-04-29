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В Минской области задержали 12 закладчиков одного наркомаркета
Сотрудники наркоконтроля Минской области задержали 12 человек, которые в разное время с ноября 2023 года по апрель 2024-го работали на один и тот же интернет-наркошоп, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.
Через куратора злоумышленники получали крупные партии "товара", расфасовывали на мелкие и распространяли через тайники. При себе у задержанных и в закладках выявлено более 500 г различных наркотиков и психотропов (гашиш, метадон, марихуана, параметилэфедрон). Кроме того, по информации белорусских оперативников на территории России обнаружено и изъято 3 кг психотропных веществ.
Один из задержанных иностранец, остальные - жители Минска и Минского района в возрасте от 26 до 40 лет.
Следователями возбужден ряд уголовных дел за незаконный оборот наркотиков, в том числе в составе организованной группы. Максимальное наказание - до 20 лет лишения свободы.
Скриншот видео МВД
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