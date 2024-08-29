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В Минской области задержаны несколько приверженцев нацистской символики
Сразу несколько приверженцев нацистской символики задержаны в Минской области. Первым, заметив на руке татуировку свастики, милиционеры остановили нетрезвого 18-летнего жителя Любанского района. Они проверили его смартфон, где было обнаружено видео, на котором его приятель демонстрировал нацистское приветствие около памятника погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны. У человека из ролика была похожая татуировка. В ходе проверки сыщики вышли и на 17-летнюю знакомую парней, которая помимо изображенной на теле фашистской свастики хранила дома футболку с изображение эмблемы "SS".
В дальнейшем выяснилось, что изготовлением запрещенных символов занимался 40-летний местный индивидуальный предприниматель. По эскизу задержанной девушки он нанес фото на ткань. Оба 18-летних фигуранта будут отвечать по уголовной статье за хулиганство. Всех четверых задержанных привлекли к административной ответственности за пропаганду или публичное демонстрирование изготовления распространения нацистской символики или атрибутики.
Отношение белорусских правоохранителей к нацистской символике всегда оставалось принципиальным. В стране, где чтут память героев, победивших нацизм, нет места для этой мерзости. Как подчеркнули в МВД, все подобные факты демонстрации свастики будут истребляться на корню и впредь.
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