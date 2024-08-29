В Минской области задержаны несколько приверженцев нацистской символики

В дальнейшем выяснилось, что изготовлением запрещенных символов занимался 40-летний местный индивидуальный предприниматель. По эскизу задержанной девушки он нанес фото на ткань. Оба 18-летних фигуранта будут отвечать по уголовной статье за хулиганство. Всех четверых задержанных привлекли к административной ответственности за пропаганду или публичное демонстрирование изготовления распространения нацистской символики или атрибутики.

Владимир Римашевский, начальник отдела УУР УВД Миноблисполкома