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В Минской области завершается отопительный сезон
В Минской области завершается отопительный сезон, соответствующее решение принято 8 апреля, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.
Каждый район Минской области, исходя из погодных условий, принимает свои решения по отключению систем отопления потребителей тепловой энергии. Но все районы области уже приступили к этой работе.
Отопительный сезон в Беларуси завершается, если в течение трех суток подряд температура на улице составляет плюс 8 градусов. В 2023 году, согласно решению Миноблисполкома, отопление в Минской области начали отключать с 11 апреля, а в 2022 году - только 29 апреля.
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