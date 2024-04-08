В Минской области завершается отопительный сезон, соответствующее решение принято 8 апреля, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме. Каждый район Минской области, исходя из погодных условий, принимает свои решения по отключению систем отопления потребителей тепловой энергии. Но все районы области уже приступили к этой работе.

Отопительный сезон в Беларуси завершается, если в течение трех суток подряд температура на улице составляет плюс 8 градусов. В 2023 году, согласно решению Миноблисполкома, отопление в Минской области начали отключать с 11 апреля, а в 2022 году - только 29 апреля.