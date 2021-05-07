В Минской области завершают сев кукурузы

У аграриев продолжаются посевные работы на полях. Многолетние травы, сахарная свекла и гречиха. Несмотря на погодные условия, в хозяйстве "Туча" Клецкого района в график укладываются с запасом. Основная часть работы уже выполнена.

Сейчас поля агрокомбината заполняют зернами кукурузы. В планах - посеять 610 гектаров. Около 400 уже обработаны аграриями.