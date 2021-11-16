В Минской ратуше наградили лучших экспортеров года

Победителей республиканского конкурса "Лучший экспортер 2020 года" наградили в Минской городской ратуше. Отмечено 13 столичных предприятий. Среди их "Атлант", Белкоммунмаш, Минскметропроект, БГУ. Жюри оценивало объем экспорта, внешнеторговое сальдо и освоение новых рынков. Сегодня Беларусь поставляет свою продукцию в 140 стран мира. На долю экспорта товаров минскими предприятиями приходится 30 % от общего объема, а услуг - 65 %. В этом году экспортировали товаров и услуг на 32 миллиарда рублей.