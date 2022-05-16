За креативный подход и энтузиазм в Минской ратуше наградили победителей городского конкурса профессионального мастерства "Академия урока". Отмечены 29 учителей. Соревнование проходило среди лучших педагогов и руководителей столичных учреждений образования. На суд жюри конкурсанты представили свои образовательные практики, подготовили презентации. Кроме того, в незнакомом классе проводили авторские занятия. Отметим, многие из педагогов - обладатели премий и грантов Мингорисполкома, участники международных конференций, а также авторы учебно-методических пособий.

Во время праздничного мероприятия прошла и диалоговая площадка. На ней педагоги и городские власти обсудили дальнейшее развитие системы образования. Среди вопросов - организация учебного процесса, информатизация, а также роль семьи в воспитании детей и занятость в шестой школьный день.