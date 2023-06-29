В Минской ратуше состоялась мотивационная встреча Алексея Талая с ребятами, страдающими спинальной мышечной атрофией

Глядя на этих людей, понимаешь, что не мы их мотивируем, а они нас мотивируют. Мотивируют на то, чтобы жить, чтобы жить полноценно, преодолевать преграды. Это люди мужественные. У некоторых несколько высших образований. Они занимают активную гражданскую позицию. Мы хотим, чтобы об этих людях знали, чтобы они понимали, что они полноценные граждане нашей страны и что мы относимся к ним с особым вниманием.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин