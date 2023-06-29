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В Минской ратуше состоялась мотивационная встреча Алексея Талая с ребятами, страдающими спинальной мышечной атрофией
В Минской ратуше состоялась мотивационная встреча Алексея Талая с ребятами, страдающими спинальной мышечной атрофией. Известный спортсмен рассказал о жизненном пути, победе над собой и обстоятельствами, поделился стимулами, как не сдаваться при болезнях. А ребята со своей стороны подготовили импровизированную выставку творческих работ.
Мне очень нравится рисовать картины, я занимаюсь этим с детства. Я продаю свои рисунки в интернете и зарабатываю на этом. Такие мероприятия, которые сейчас проходят, очень важны. Мы встречаемся, общаемся, разговариваем о проблемах.
Глядя на этих людей, понимаешь, что не мы их мотивируем, а они нас мотивируют. Мотивируют на то, чтобы жить, чтобы жить полноценно, преодолевать преграды. Это люди мужественные. У некоторых несколько высших образований. Они занимают активную гражданскую позицию. Мы хотим, чтобы об этих людях знали, чтобы они понимали, что они полноценные граждане нашей страны и что мы относимся к ним с особым вниманием.
Инициатором встречи выступил Белорусский союз женщин. В рамках мероприятия желающие смогли довести до представителей Министерства труда и соцзащиты свои предложения и просьбы. Проблемные вопросы специалисты брали на карандаш.
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