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В Минспорта подготовили пакет мер по поддержке туристической отрасли
Он уже направлен в правительство. Причина - снижение потока отдыхающих из-за вирусной инфекции. Туризм - вторая после авиации сфера, которая прочувствовала всю сложность ситуации, отсюда и необходимость господдержки. Сегодня в Минске встретились представители и регулятора, и бизнеса, чтобы услышать друг друга и понять, как работать дальше.
Подробности расскажет Антон Малюта.
Говоря о том, что сегодня нужно бизнесу, многие туристические организации в один голос заявляют: снижение налоговой нагрузки. Некоторые даже говорят о налоговых каникулах и приводят в пример страны, где такие меры будут действовать ближайшие полгода или вообще до конца 2020-го. В любом случае все фирмы готовы исполнять свои обязательства перед потребителями. Но нужно время.
Позиция Минспорта лаконична: главное - интересы простых людей. Пример - работа по возвращению наших граждан, которые буквально застряли в зарубежных аэропортах. Сегодня все организованные туристы уже на родине. На очереди - решение потребительского вопроса. Услугами раннего бронирования успели воспользоваться около 300 тысяч белорусов. Задолженность туристических организаций - 400 миллионов рублей. Возврат средств - на контроле у регулятора.
Турбизнесу предстоит переориентироваться на внутренний рынок
Поддержка туротрасли - не только возможность вернуть средства потребителям позже. Бизнес также ожидает снижение НДС для гостиниц с 20 до 10 процентов и послабления по арендной плате, в идеале - налоговые каникулы на полгода. В свою очередь государство ждет ответной реакции от предпринимателей. Им придется переориентироваться на внутренний рынок. Сегодня так делают агроусадьбы и санатории - к слову, там ежедневно мониторят заполняемость. Но рост внутреннего туризма сам по себе не произойдет - бизнес должен постараться.
В отрасли нужно сохранить рабочие места
Плечо для бизнеса - это прежде всего помощь людям. В туристический отрасли сегодня заняты около 50 тысяч человек. Сохранить рабочие места - одна из целей, которые ставят перед собой власти, когда готовят комплекс мер. По итогу мы должны получить сильный бизнес, который сразу после улучшения ситуации начнет работать на экономику страны.
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