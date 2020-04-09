В Минспорта подготовили пакет мер по поддержке туристической отрасли

Он уже направлен в правительство. Причина - снижение потока отдыхающих из-за вирусной инфекции. Туризм - вторая после авиации сфера, которая прочувствовала всю сложность ситуации, отсюда и необходимость господдержки. Сегодня в Минске встретились представители и регулятора, и бизнеса, чтобы услышать друг друга и понять, как работать дальше.

Подробности расскажет Антон Малюта.



Говоря о том, что сегодня нужно бизнесу, многие туристические организации в один голос заявляют: снижение налоговой нагрузки. Некоторые даже говорят о налоговых каникулах и приводят в пример страны, где такие меры будут действовать ближайшие полгода или вообще до конца 2020-го. В любом случае все фирмы готовы исполнять свои обязательства перед потребителями. Но нужно время.

Позиция Минспорта лаконична: главное - интересы простых людей. Пример - работа по возвращению наших граждан, которые буквально застряли в зарубежных аэропортах. Сегодня все организованные туристы уже на родине. На очереди - решение потребительского вопроса. Услугами раннего бронирования успели воспользоваться около 300 тысяч белорусов. Задолженность туристических организаций - 400 миллионов рублей. Возврат средств - на контроле у регулятора.







