В Минстройархитектуры Беларуси рассказали о планах по строительству объектов в России

По словам первого замминистра, в прошлом году одним из знаковых объектов, в строительстве которого приняли участие белорусы, стала мегашкола в Воронеже. "Это настоящий учебный комплекс под названием "Содружество", который является самым крупным в России. Образовательный центр рассчитан на 3 тыс. школьников", - рассказал первый замминистра.

Сегодня белорусские строители возводят две школы в Нижнем Новгороде. "Будем проектировать третью. Также мы строим школу в Суздале Владимирской области. Есть много объектов промышленного назначения, где работают наши строители, в том числе портовая инфраструктура в поселке Усть-Луга. Кроме этого, работаем в Краснодарском крае, - отметил Олег Швец. - Участие в этих работах не сводится только к проектированию. Также мы оказываем инженерные и строительные услуги в зависимости от потребности отдельного региона".