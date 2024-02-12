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В Минстройархитектуры Беларуси рассказали о планах по строительству объектов в России
Первый заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец после заседания коллегии ведомства по итогам 2023 года рассказал журналистам о планах по возведению объектов в России, сообщает БЕЛТА.
По словам первого замминистра, в прошлом году одним из знаковых объектов, в строительстве которого приняли участие белорусы, стала мегашкола в Воронеже. "Это настоящий учебный комплекс под названием "Содружество", который является самым крупным в России. Образовательный центр рассчитан на 3 тыс. школьников", - рассказал первый замминистра.
Сегодня белорусские строители возводят две школы в Нижнем Новгороде. "Будем проектировать третью. Также мы строим школу в Суздале Владимирской области. Есть много объектов промышленного назначения, где работают наши строители, в том числе портовая инфраструктура в поселке Усть-Луга. Кроме этого, работаем в Краснодарском крае, - отметил Олег Швец. - Участие в этих работах не сводится только к проектированию. Также мы оказываем инженерные и строительные услуги в зависимости от потребности отдельного региона".
Фото: pexels.com
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