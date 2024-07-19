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В Минтруда Беларуси рассказали, как могут работать несовершеннолетние
О порядке работы несовершеннолетних рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, пишет БЕЛТА.
В ведомстве напомнили, что несовершеннолетним можно работать с 14 лет, но с письменного согласия одного из родителей. С 16 лет такое решение можно принимать самостоятельно.
Подросток от 14 до 16 лет может работать не более 23 часов в неделю (во время каникул - не более 4 часов 36 минут в день и только легкие трудовые задачи). А несовершеннолетний от 16 до 18 лет - не более 35 (7 часов). "Запрещено привлекать детей к ночным и сверхурочным, работам в праздничные и выходные дни", - подчеркнули в ведомстве.
Все лица моложе 18 лет принимаются на работу только после медосмотра. А размер начисленной заработной платы за полностью отработанный месяц не должен быть меньше минимальной заработной платы - 626 руб.
Фото: БЕЛТА
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