В Минтруда Беларуси рассказали, как могут работать несовершеннолетние

О порядке работы несовершеннолетних рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, пишет БЕЛТА.

В ведомстве напомнили, что несовершеннолетним можно работать с 14 лет, но с письменного согласия одного из родителей. С 16 лет такое решение можно принимать самостоятельно.

Подросток от 14 до 16 лет может работать не более 23 часов в неделю (во время каникул - не более 4 часов 36 минут в день и только легкие трудовые задачи). А несовершеннолетний от 16 до 18 лет - не более 35 (7 часов). "Запрещено привлекать детей к ночным и сверхурочным, работам в праздничные и выходные дни", - подчеркнули в ведомстве.

Все лица моложе 18 лет принимаются на работу только после медосмотра. А размер начисленной заработной платы за полностью отработанный месяц не должен быть меньше минимальной заработной платы - 626 руб.