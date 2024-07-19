В Минтруда Беларуси рассказали, могут ли уволить молодого специалиста и засчитывается ли декрет в отработку

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты рассказали, могут ли уволить молодого специалиста и засчитывается ли декрет в отработку, пишет БЕЛТА.

Так, молодые специалисты должны начать работу 1 августа, но выпускник может прибыть и раньше. Тогда распределение будет отсчитываться с момента заключения трудового договора или контракта с организацией.

Если молодой специалист рассчитывает на повышение, то новая должность должна быть связана с полученной в учебном заведении специальностью. В таком случае перевод выпускника возможен в общем порядке с письменного согласия работника.

В период распределения входит как отпуск по уходу за ребенком, так и период военной службы по призыву или по контракту, службы в резерве и альтернативной службы.

Уволиться по собственному желанию или соглашению сторон нельзя. Однако трудовые отношения с молодым специалистом могут быть прекращены в случае его поступления на дневное обучение для получения образования более высокого уровня, перехода на выборную должность, ликвидации организации, сокращения численности или штата работников, несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья, при совершении определенных дисциплинарных проступков (прогул, распитие спиртных напитков на рабочем месте и других).

А также при условии нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного или трудового договоров: несвоевременной выплате зарплаты, работе без выходных. Или путем перераспределения. От обязательной отработки можно и отказаться, но в таком случае придется возместить средства за обучение.

Молодым специалистам положены и определенные выплаты. Так, в течение месяца со дня прибытия в организацию выплачивается денежная помощь в размере месячной стипендии, назначенной студенту в последнем перед выпуском семестре. Если он ее не получал, выплата будет рассчитана исходя из размеров социальной стипендии.

Молодой специалист, распределившийся не по месту прописки (регистрации по месту жительства), получит при переезде в другой населенный пункт еще и единовременное пособие в размере тарифной ставки, оклада.

Также устанавливаются стимулирующие выплаты выпускникам, прибывшим на работу в бюджетные организации, подчиненные министерствам образования и культуры, в размере от 20 % до 45 % от оклада, Министерству спорта и туризма - от 10 % до 50 %, в системе Министерства здравоохранения - от 20 % до 50 % от оклада, в системе Министерства труда и социальной защиты - 10 %.

Есть у молодых специалистов и возможность получения льготного кредита на приобретение потребительских товаров белорусского производства.