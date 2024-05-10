В Минтруда Беларуси рассказали, на какие пенсионные гарантии могут рассчитывать многодетные родители

На какие пенсионные гарантии могут рассчитывать многодетные родители, рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, сообщает БЕЛТА.

Он напомнил, что время ухода за ребенком до 3 лет засчитывается в трудовой страж при назначении пенсии. Кроме того, матерям, родившим четверых детей, страховой стаж для назначения пенсии по возрасту снижен до 10 лет. "Матерям которые родили 5 и более детей, предоставлено право досрочного выхода на пенсию (на 5 лет раньше)", - отметил он.

"А матерям, которые родили и воспитали 9 и более детей, а также удостоены наградой СССР либо Республики Беларусь за материнство, предоставляется право на пенсию за особые заслуги. На 1 мая 2024 года такую пенсию получают 447 многодетных матерей", - отметил он.

Также матерям, которые воспитывали ребенка-инвалида не менее 8 лет в период до его совершеннолетия, предоставлено право выхода на пенсию на пять лет раньше. Однако условием будет являться наличие пятилетнего страхового стажа и 20 лет общего.