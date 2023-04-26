В Минтруда Беларуси рассказали о социальной защите пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС

Участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС оказывается социальная поддержка, которая зависит от времени их участия в работах и уровня радиоактивного загрязнения территории, на которой проводились такие работы, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты Беларуси.

Для ликвидаторов, заболевших и перенесших лучевую болезнь, ставших инвалидами вследствие катастрофы на ЧАЭС, и для тех, кто участвовал в работах по ликвидации в зоне эвакуации (отчуждения) предоставляются наиболее значимые льготы.

В трудовых отношениях

Ликвидаторам, болевшим лучевой болезнью, вызванной аварией на ЧАЭС или другими радиационными авариями, инвалидам вследствие катастрофы на ЧАЭС предоставляется преимущественное право остаться на работе при сокращении численности или штата работников. Также они могут на 14 дней в году уйти в социальный отпуск без сохранения заработной платы. А отпуск им предоставляется в летнее или другое удобное время по их желанию.

Такая же гарантия предусмотрена для работников, эвакуированных, отселенных, самостоятельно выехавших с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, за исключением прибывших туда после 1 января 1990 года.

Кроме того, для тех, кто проживает (работает) на территории радиоактивного загрязнения предусмотрена 35-часовая рабочая неделя, повышенные суточные для временно направленных или командированных, увеличенная продолжительность трудового отпуска (без учета дополнительного отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда). Так, для работающих в зонах эвакуации (отчуждения), первоочередного отселения и последующего отселения трудовой отпуск составит 44 календарных дня, для работающих в зонах с правом на отселение - 37 календарных дней. При этом отпуск по беременности и родам женщинам предоставляется с 27 недель беременности длительностью 146 календарных дней (в случае осложненных родов или рождения двух и более детей - 160 календарных дней) независимо от числа дней, фактически использованных до родов.

Для некоторых категорий работников предусмотрена также единовременная выплата. Медицинским, фармацевтическим работникам, работникам культуры, педработникам и другим специалистам учреждений образования, специалистам сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, специалистам, осуществляющим ветеринарную деятельность, работникам и специалистам системы потребительской кооперации, специалистам и руководителям специализированных учебно-спортивных учреждений,заключившим контракт после 31 декабря 2012 года при заключении первого контракта сроком на 5 лет на работу в организациях, расположенных в зонах с правом на отселение и последующего отселения, выплачивается 200 базовых величин (1 БВ - Br37). При заключении второго контракта сроком на 5 лет после работы на условиях первого пятилетнего контракта - 300 базовых величин(1 БВ - Br37).

Поддержка семей с детьми

Семьям, проживающим в населенном пункте, находящемся на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения или зоне с правом на отселение, может выплачиваться пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет в размере 150 % от установленного. Повышенное пособие назначат, если осуществляющий уход за ребенком, постоянно (преимущественно) проживает на этой территории и имеет регистрацию по месту жительства. Либо если у него есть удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, которое дает право на льготы.

Пенсионное обеспечение

На 10 лет раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста в Беларуси могут уходить на пенсию участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, принимавшие участие в работах в пределах 10-километровой зоны в 1986 году или не менее 10 суток в 1987 году, а также люди, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

На 5 лет раньше могут уходить на пенсию участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, которые в 1986-1987 годах были заняты на работах в пределах зоны эвакуации или отчуждения (кроме занятых в 10-километровой зоне), при наличии инвалидности (независимо от причины).

Кроме того, инвалидам вследствие увечья или заболевания, вызванного катастрофой на ЧАЭС, и семьям, потерявшим кормильца по этим же причинам в виде пенсий возмещается утраченный в связи с инвалидностью или потерей кормильца заработок (доход).

В качестве доплат к пенсиям инвалидам вследствие увечья или заболевания, вызванного катастрофой на ЧАЭС установлены надбавки от Br43 до Br85 (на апрель 2023 года). Для ликвидаторов в зависимости от времени и зоны их участия, а также для отселенных из зон эвакуации (отчуждения), первоочередного отселения и последующего отселения и самостоятельно покинувшим эти зоны после катастрофы предусмотрены повышения от Br21 до Br43. На социальную пенсию в повышенных размерах имеют право инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы и дети, потерявшие кормильца вследствие увечья или заболевания, вызванного катастрофой на ЧАЭС.

Для заболевших и перенесших лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы предусмотрен ряд государственных социальных льгот. Среди них скидка в размере 90 % на лекарства, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, обеспечение иными техническими средствами социальной реабилитации, первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте, а также скидка в размере 50 % на плату за жилищно-коммунальные услуги (предоставляется людям, не имеющим трудоспособных членов семьи).