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В Минтруда продолжат мониторинг начисления заработной платы работникам бюджетной сферы
Обращения намерены принимать как минимум на протяжении всего марта: для этого работают инфолиния и электронная почта, задействована также прямая телефонная линия, доступная в рабочие дни и по субботам (преимущественно в первой половине дня). Напомним, в стране вступил в силу Указ № 27 "Об оплате труда работников бюджетных организаций", которым была упрощена структура выплат. После получения январской заработной платы некоторые бюджетники обратились в вышестоящие инстанции с жалобами, что у них зарплата стала ниже. Администрация Президента взяла ситуацию на контроль, пообещав разобраться в причинах.
По данным ФПБ, основной причиной спорных ситуаций с начислением зарплат бюджетников по новой системе выступает человеческий фактор, технические ошибки и неготовность некоторых работников (в первую очередь бухгалтерий) работать в новых условиях, ну и, разумеется,недостаточная разъяснительная работа.
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