В Минтруда рассказали, как белорусы будут работать в июле

Как белорусы будут работать в июле, передает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу Министерства труда и социальной защиты.



День Независимости Республики Беларусь, отмечаемый 3 июля, признан в нашей стране официальным выходным.



В соответствии с производственным календарем у белорусов в июле при шестидневной рабочей неделе будет 26 рабочих дней, при пятидневной - 22 рабочих.



Расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье - 175 часов, для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье - 173 часа.

