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В Минтруда рассказали, как белорусы будут работать в июле
Как белорусы будут работать в июле, передает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу Министерства труда и социальной защиты.
День Независимости Республики Беларусь, отмечаемый 3 июля, признан в нашей стране официальным выходным.
В соответствии с производственным календарем у белорусов в июле при шестидневной рабочей неделе будет 26 рабочих дней, при пятидневной - 22 рабочих.
Расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье - 175 часов, для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье - 173 часа.
В Минтруда напомнили, что расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Министерства труда и социальной защиты от 17 ноября 2023 года № 43 "Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2024 год".
Фото: БЕЛТА
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