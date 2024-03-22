В Минтруда рассказали о нововведениях, касающихся работы сверхурочно и в выходные дни

21 марта 2024 г. главой государства подписан указ №105 "О сверхурочной работе и работе в выходные дни в промышленных организациях". В Минтруда рассказали об особенности нововведений, сообщает БЕЛТА.



Указ принят в целях создания дополнительных условий для обеспечения стабильной работы промышленных организаций. Согласно документу, организациям предоставлено право принимать решение об увеличении предельного количества сверхурочных работ и выходных дней, которые могут использоваться для привлечения сотрудников к работе с их согласия, сверх норм, установленных ст.ст. 122 и 144 Трудового кодекса (ТК).



Данное право может быть реализовано только с учетом обоснованных производственных и экономических потребностей организаций.



Согласно ч.1 ст.122 ТК сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 10 часов в рабочую неделю и 180 часов в год. Установлено, что допускается использование для работы не более 12 выходных дней в год.



В целях соблюдения баланса интересов нанимателя и трудового коллектива, указом предусмотрено, что решение об увеличении предельного количества сверхурочных работ и выходных дней, которые могут использоваться для привлечения работников к работе, может быть принято только по согласованию с профсоюзом, действующим в организации.



В случае отсутствия такого согласования либо отсутствия профсоюза (профсоюз в организации не создан), промышленная организация не вправе увеличить установленное законодательством о труде предельное количество сверхурочных работ и выходных дней, которые могут использоваться для привлечения работников к работе.



Такие организации должны руководствоваться предельными нормами, установленными в ТК.



Указ также предусматривает, что решение нанимателя об увеличении в промышленной организации предельного количества сверхурочных работ и выходных дней должно быть закреплено локальным правовым актом, например, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка.



В целях мониторинга ситуации указом закреплена обязанность организаций информировать территориальное подразделение Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты о принятом решении, включая срок его действия и установленное в нем количество сверхурочных работ и выходных дней, которые могут использоваться для привлечения работников к работе, в трехдневный срок со дня принятия такого решения.



Для целей указа к промышленным организациям, на которые распространяется его действие, относятся организации, осуществляющие виды экономической деятельности, указанные в секциях B и C Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности", утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. №85.



