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В Минюсте пояснили механизм продления срока действия справок и иных документов

В Минюсте пояснили механизм продления срока действия справок и иных документов

Если у гражданина срок действия справки о состоянии здоровья истек 10 февраля 2021 года, то она будет действительна еще шесть месяцев - по 10 августа. Или водительское удостоверение, срок действия которого истек 11 мая, будет действительно по 11 ноября этого года.


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