В Минздраве Беларуси объяснили, как теперь будет оказываться плановая медпомощь

У нас перепрофилированы чуть более 40 % коечного фонда, но все РНПЦ в полном объеме продолжают оказывать плановую помощь. А областные больницы имеют структуры, которые продолжают оказывать плановую медпомощь. Я уже не говорю об экстренной помощи. Мы прекрасно понимаем, что эпидемия сама по себе влияет на доступность. Даже ВОЗ называет следующие годы временем невыявленных нозологий. Вместе с тем также прекрасно понимаем, может быть, более чем кто-либо, что живем в военное время. Пандемия - это война. Поэтому поручение главы государства воспринимаем как поручение, которое подлежит безусловному исполнению как в военное время.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси