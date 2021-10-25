3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Минздраве Беларуси объяснили, как теперь будет оказываться плановая медпомощь
Пандемия коронавируса не исключает и других болезней. В Минздраве Беларуси объяснили, как теперь будет оказываться плановая медпомощь. Сохранить консультации и операции по профилю - поручение Президента.
Дополнительные меры для недопущения снижения доступности медпомощи
Так, для консультаций и заказа рецептов будут организованы телефонные линии. Пожилым и инвалидам рекомендовано вызывать врача на дом. При необходимости там им проведут лабораторные исследования и сделают ЭКГ. Пациентам с хронической патологией и инвалидам будут доставлять рецепты. Возвращаетсяплановая стоматологическая помощь и скрининг рака. Как отметил министр здравоохранения, плановая помощь восстановлена в полном объеме.
Оказание плановой медпомощи
У нас перепрофилированы чуть более 40 % коечного фонда, но все РНПЦ в полном объеме продолжают оказывать плановую помощь. А областные больницы имеют структуры, которые продолжают оказывать плановую медпомощь. Я уже не говорю об экстренной помощи. Мы прекрасно понимаем, что эпидемия сама по себе влияет на доступность. Даже ВОЗ называет следующие годы временем невыявленных нозологий. Вместе с тем также прекрасно понимаем, может быть, более чем кто-либо, что живем в военное время. Пандемия - это война. Поэтому поручение главы государства воспринимаем как поручение, которое подлежит безусловному исполнению как в военное время.
Особенности дельта-штамма
Дельта-штамм, который сейчас в основном циркулирует в Беларуси, как отмечают медики, отличается большей заразностью. Чтобы заболеть, хватит до двух минут контакта с уже инфицированным. Раньше было 15. Есть отличия и в клинических проявлениях COVID-19. Теперь пик заболевания наступает на 3-4 день (вместо 7-8).
Ситуация с коронавирусом в Беларуси
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Что касается заболеваемости, есть моменты, которые вселяют в нас осторожный оптимизм. Сами по себе темпы прироста заболеваемости немного уменьшаются. В последнюю неделю мы видим очень незначительную, но тенденцию по снижению темпов госпитализации пациентов в стационары. За несколько дней мы зафиксировали больше выписки пациентов из клиник, чем их поступление. Один из важных компонентов - на несколько человек в сутки снижается количество пациентов, находящихся на ИВЛ.
Вакцинация - самый надежный способ защитить себя и своих близких
Несмотря на осторожный оптимизм, как отметил Дмитрий Пиневич, цифры остаются высокими. Единственный способ, который может изменить ситуацию, - вакцинация. Первую дозу сделали уже свыше 27 % населения. Напомним, в Беларуси прививают бесплатно. Есть выбор и среди вакцин. Получить антидот можно более чем в 850 пунктах вакцинации. При себе достаточно иметь паспорт.
Президент
Все
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Что Лукашенко ответил чиновнику США на запугивания в переписке
Президент Беларуси рассказал, где находится ключ к решению проблем в сфере безопасности
Лукашенко рассказал, что необходимо, чтобы избежать тотальной милитаризации планеты
Политика
Все
Общество
Все
КГК открыл горячую линию по вопросам сроков осуществления землеустроительных работ
Коротченко: Авторитет Беларуси и Лукашенко придает дополнительный вес конференции по безопасности
Справедливость и равенство в образовании - 31 октября "На контроле Президента"
Пономарева: Беларусь и Россия - ядра притяжения в Евразии
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов