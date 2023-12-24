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В Миорах лось провалился под лед - спасатели пришли на помощь

В Миорах лось провалился под лед - спасатели пришли на помощь

В Миорахспасатели вызволили провалившегося в полынью лося, сообщаетБЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Сигнал о происшествии поступил в ведомство от очевидцев, которые рассказали, что лося загнали на лед охотничьи собаки. Животное провалилось в полынью недалеко от берега и выбилось из сил.

Прибывшие на место спасатели при помощи веревки и спасательной доски, прорезая майны во льду, помогли животному выбраться на берег. Лось не пострадал и, немного отдохнув, убежал в лес.

Фото МЧС

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