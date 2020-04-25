В Миорском районе к субботнику присоединилась молодежь

Чтобы избежать скопления людей, трудятся небольшими группами. Активисты района уже несколько лет подряд благоустраивают бывшую усадьбу князей Святополк-Мирских в деревне Каменполье. Аллеи старинного парка освобождают от павшей листвы и поросли. Рядом расположены могила неизвестного солдата и обелиск в память о жителях деревни, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники субботника красят ограду и пропалывают цветники. К толоке присоединились и местные жители.



Еще одно место с историей, где сегодня наводят порядок, - это водопад на реке Вята. За красоту его называют миорской Ниагарой. За любимым местом отдыха ухаживают работники местного сельхозпредприятия. Сегодня идет уборка мусора и веток.



