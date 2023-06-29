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В Миорском районе пьяный пастух угнал трактор и устроил пожар в сторожке
В Миорском районе пьяный пастух угнал трактор и устроил пожар в чужой сторожке, сообщает БЕЛТА.
Рядом с деревней Русское Село Миорского района 35-летний мужчина следил за коровами на пастбище. Он употреблял спиртное, а когда запас закончился, решил отправиться в ближайший магазин. Пастух заметил стоящий неподалеку трактор, в котором на тот момент не было водителя, а ключи остались.
Сельчанина не смутило, что он никогда не имел водительских прав и не умел управлять транспортом. Он начал движение, вскоре после чего трактор слетел в кювет.
Оставив транспорт на месте аварии, мужчина решил отдохнуть в расположенной на соседнем поле сторожке. Там незваный гость развел костер и прилег. В итоге огонь уничтожил строение, а пастух еле спасся. К тому моменту его поиски уже вели сотрудники милиции, которым стало известно об угоне трактора.
Фото: БЕЛТА
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