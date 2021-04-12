В мире отмечают День космонавтики

Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. К знаковой дате впервые в открытом доступе оказались документы из архивов о подготовке к первым полетам на орбиту, а также информация о том, чем занимались первые советские космонавты до вступления в отряд. Впервые опубликованы уникальные фотографии и документы, среди которых зачетка первого космонавта. Из нее следует, что на хорошо, а не отлично, он знал высшую математику, английский и физику.



Сегодня поздравления летят и с околоземной орбиты. Видеопоздравление отправил экипаж МКС, который возглавляет наш земляк Олег Новицкий. Он в третий раз в рамках научной миссии отправился на МКС. Перед самым стартом с Байкануракосмонавт-испытатель отправил послание всем белорусам с60-летием первого полета человека в космос.



