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В мире с начала пандемии коронавирусом заразились более 148,5 млн человек
В мире с начала пандемии коронавирусом заразились более 148,5 млн человек. ВОЗ фиксирует стремительный рост заболеваемости девятую неделю подряд. В Бразилии от коронавируса в этом году умерло людей больше, чем за весь предыдущий.
Критической остается ситуация в Индии. Жителям рекомендуют пользоваться респираторами даже дома. Больницы переполнены, а крематории работают круглосуточно. Медсистема страны столкнулась с катастрофической нехваткой кислорода для аппаратов ИВЛ. Сотни баллонов с кислородом везут в Нью-Дели со всей страны.Всемирная организация здравоохранения направила в страну почти 3 тысячи своих сотрудников.Россия к 1 мая доставит в Индию первую партию вакцины "Спутник V".
Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД Китая:
"Китай первым выдвинул и активно выполняет свои обязательства по глобальному внедрению вакцин нашего производства. И мы решительно выступаем против вакцинного национализма - за справедливое распределение препаратов. Мы призываем оказывать поддержку и помощь развивающимся странам в обеспечении доступа к вакцинам, ведь это будет способствовать скорейшей общей победе над эпидемией".
Плачевный побочный эффект пандемии коронавируса -
от дифтерии, желтой лихорадки и кори. Эксперты ООН отмечают: вакцинация от коронавируса - задача важная, но это не должно сказываться на детях (могут начаться вспышки опасных заболеваний). Из-за серьезных сбоев в системе здравоохранения как минимум 50 стран отстают от плана иммунизации.
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