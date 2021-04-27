В мире с начала пандемии коронавирусом заразились более 148,5 млн человек. ВОЗ фиксирует стремительный рост заболеваемости девятую неделю подряд. В Бразилии от коронавируса в этом году умерло людей больше, чем за весь предыдущий.



Критической остается ситуация в Индии. Жителям рекомендуют пользоваться респираторами даже дома. Больницы переполнены, а крематории работают круглосуточно. Медсистема страны столкнулась с катастрофической нехваткой кислорода для аппаратов ИВЛ. Сотни баллонов с кислородом везут в Нью-Дели со всей страны.Всемирная организация здравоохранения направила в страну почти 3 тысячи своих сотрудников.Россия к 1 мая доставит в Индию первую партию вакцины "Спутник V".





Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД Китая:

"Китай первым выдвинул и активно выполняет свои обязательства по глобальному внедрению вакцин нашего производства. И мы решительно выступаем против вакцинного национализма - за справедливое распределение препаратов. Мы призываем оказывать поддержку и помощь развивающимся странам в обеспечении доступа к вакцинам, ведь это будет способствовать скорейшей общей победе над эпидемией".







Плачевный побочный эффект пандемии коронавируса -