В мире сегодня отмечают День туризма

Большое внимание этой сфере уделяют и в Беларуси, ведь это один из важных факторов для развития экономики. Только в прошлом году к нам приехало 11,5 миллиона иностранцев. Среди лидеров по числу организованных туристов и экскурсантов - Россия, Литва, Польша и Латвия. Что касается белорусов, в этом году около 850 000 человек выехали за границу. Самыми посещаемыми странами стали Египет, Турция, Украина и Болгария.