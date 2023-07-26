В мире за последние 10 лет утонуло 2,5 млн людей, в основном это дети - ВОЗ

По данным ВОЗ, за последнее десятилетие в мире утонули более 2,5 миллиона человек, сообщает Sputnik.

Об этом говорится в отчете, опубликованном на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения. Там подчеркивается, что утопление является недооцененной и смертельной проблемой общественного здравоохранения.

"За последнее десятилетие это (утопление - прим.) стало причиной более 2,5 миллиона смертей, причем тревожные 90 % этих смертельных исходов происходят в странах с низким и средним уровнем дохода", - сказано в отчете.

При этом чаще всего тонут дети в возрасте от одного года до девяти лет, "что подчеркивает необходимость немедленных действий по защите будущих поколений", заявили в ВОЗ.

Там высказали мнение, что для борьбы с данной проблемой необходим инвестиционный план. Благодаря ему можно спасти жизни более 774 тысяч детей во всем мире до 2050 года, уверяют в организации. А это в свою очередь позволило бы избежать экономических потерь в размере свыше 400 миллиардов в странах с низким и средним уровнем дохода, заявили в ВОЗ.