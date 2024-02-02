Заболеваемость раком в мире к 2050 году может вырасти на 77 % - неутешительный прогноз МАИР

Число случаев рака в мире к 2050 году вырастет примерно на 77 % по сравнению с 2022 годом. Это следует из прогноза Международного агентства по изучению рака (МАИР), специализированного подразделения Всемирной организации здравоохранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой насайтЦентра новостей ООН.

В последнем отчете агентства, опубликованном в преддверии Всемирного дня борьбы против рака (4 февраля), также говорится, что быстро растущая угроза заболевания раком отражает как старение и рост населения, так и изменения в степени подверженности людей факторам риска. В качестве ключевых факторов роста заболеваемости раком эксперты называют табак, алкоголь, ожирение и загрязнение воздуха.



Согласно прогнозу МАИР, в 2050 году ожидается более 35 млн новых случаев заболевания раком по всему миру.

"Общая тенденция на увеличение числа раковых заболеваний будет неравномерно ощущаться в странах с разным уровнем индекса человеческого развития", - предупредил руководитель отдела ВОЗ по эпидемиологическому надзору за раком Фредди Брэй. По его словам, основную тяжесть глобального бремени будут нести те, у кого меньше всего ресурсов для борьбы с раком.

Результаты опроса, проведенного ВОЗ в 115 странах, показывают, что в большинстве из них отсутствует адекватное финансирование базовых услуг в области лечения рака. Кроме того, в мире сохраняется неравенство в доступе различных групп населения к качественной терапии онкологических заболеваний. Указывается, что, несмотря на прогресс, достигнутый в области раннего выявления рака, лечения и ухода за онкологическими больными, значительные различия в результатах лечения рака сохраняются не только между регионами мира с высоким и низким уровнем доходов, но и внутри самих стран.

"Место проживания человека не должно определять, будет ли он жить", - заявил руководитель Союза по международной борьбе с раком доктор Кэри Адамс.

Рак легких стал основной причиной смерти от рака в мире (1,8 млн смертей), за ним следуют колоректальный рак (900 тыс. смертей), рак печени (760 тыс. смертей), рак груди (670 тыс. смертей,) и рак желудка (660 тыс. смертей).