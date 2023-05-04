В митинге-реквиеме в Тростенце приняли участие сотрудники КГК во главе с председателем Василием Герасимовым

Нет белорусской семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, и у меня дед, не здесь, тоже в братской могиле. Поэтому для каждого из нас это личная дата. И очень важно, чтобы мы доносили до наших поколений для того, чтобы они видели, что происходило в то время. Но особую актуальность это приобретает сейчас в виде, что происходит у нас за воротами, поэтому это важно видеть не только младшему поколению, но и старшему для того, чтобы мы понимали, к чему все это может привести Примечательно и то, что цветы несут не только взрослые, все чаще на монументах памяти можно видеть алые гвоздики от студентов, членов молодежных союзов и общественных организаций.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси

