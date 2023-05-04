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В митинге-реквиеме в Тростенце приняли участие сотрудники КГК во главе с председателем Василием Герасимовым
В митинге-реквиеме, посвященном памяти погибших в лагере смерти "Тростенец", приняли участие и сотрудники Комитета госконтроля во главе с председателем Василием Герасимовым.
Спустя 60 лет после открытия комплекса сюда продолжают нести цветы и вспоминают страшную трагедию. Также работники контрольного ведомства почтили память советских воинов, погибших при освобождении Минска. К памятнику советским солдатам легли цветы.
Нет белорусской семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, и у меня дед, не здесь, тоже в братской могиле. Поэтому для каждого из нас это личная дата. И очень важно, чтобы мы доносили до наших поколений для того, чтобы они видели, что происходило в то время. Но особую актуальность это приобретает сейчас в виде, что происходит у нас за воротами, поэтому это важно видеть не только младшему поколению, но и старшему для того, чтобы мы понимали, к чему все это может привестиПримечательно и то, что цветы несут не только взрослые, все чаще на монументах памяти можно видеть алые гвоздики от студентов, членов молодежных союзов и общественных организаций.
Мы как молодежь должны всегда помнить, благодаря кому мы сейчас можем жить, работать учиться, благодаря кому мы живем под мирным небом, и благодаря кому мы можем, мы имеем все то, что у нас есть сейчас.
Тростенец - крупнейшее на территории Беларуси место массового уничтожения людей в годы немецко-фашистской оккупации. Это был один из крупнейших в Европе концлагерь. По официальным данным, в этом лагере смерти погибли 206,5 тысячи человек.
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