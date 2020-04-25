Предложение действует для всех домов квартала "Северная Америка" и вне зависимости от способа приобретения жилья - за собственные средства, с привлечением партнерского кредита или в рассрочку от застройщика на срок до 10 лет. Выгодные условия и приятные бонусы рассмотрела и Виктория Антоненкова.





Скорость строительства впечатляет: каждую неделю плюс этаж

Скорость строительства впечатляет: каждую неделю плюс этаж, а значит еще один шаг к мечте для владельцев квартир. В квартале "Северная Америка" каждый покупатель подберет вариант жилья по душе и по карману - небольшая студия от 28 квадратных метров или евро-трешка в 76 квадратов. И на каждую квартиру в любом доме квартала – минус 10 % от цены на сайте. Но только до 30 апреля, времени осталось совсем немного. А на квартиры в домах "Ванкувер" и "Квебек" действует еще и рассрочка до 10 лет без первоначального взноса. Многие семьи уже воспользовались этим предложением.

Акция "Платежные каникулы" - отсрочка платежей на первые полгода

На bir.by можно забронировать и даже приобрести понравившийся вариант в режиме онлайн, при этом сэкономив до 10 тысяч рублей. Для тех, кто хочет воспользоваться этим вариантом, есть еще один приятный бонус. Акция "Платежные каникулы" - отсрочка платежей на первые полгода. А при оплате половины стоимости квартиры существенные скидки. Таких условий не предлагает никто.

Вибор Мулич, председатель совета директоров компании Dana Holdings:

"Из-за сложной экономической ситуации в мире сегодня многим семьям невозможно получить банковский кредит или собрать средства на первый взнос. Наша компания решила найти возможность сделать шаг навстречу всем потенциальным покупателям и предоставить уникальную возможность построить свою квартиру почти для каждой семьи. В любой кризис лучшая инвестиция – это вложение в будущее, в недвижимость. И мы именно сейчас предоставляем белорусским покупателям уникальный шанс построиться и стать владельцами собственного жилья без первоначального взноса и с ежемесячными платежами, сравнимыми с арендной платой".



Многофункциональный комплекс "Минск Мир" - это современные каркасно-блочные дома

Многофункциональный комплекс "Минск Мир" - это современные каркасно-блочные дома: со скоростными бесшумными лифтами, просторными дизайнерскими лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой. Квартиры свободной планировки. Высота потолков – почти 3 метра, панорамные окна, застекленные лоджии. Закрытые и благоустроенные дворы с игровыми и спортивными площадками, велодорожкой вокруг всего комплекса. Здесь же построят две школы с бассейнами, а в соседних кварталах – детские сады, поликлинику и торгово-развлекательный центр. В шаговой доступности новый городской парк.

Комплекс "Минск Мир" построен по принципу "город в городе"

Предусмотрено и место для бизнеса - начато строительство международного финансового центра. Поспособствует развитию деловой инициативы развитая инфраструктура. Рядом две будущие станции метро и остановки общественного транспорта.

Все дома акции "Минус 10 %" уже строятся