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В МНС Беларуси рассказали о планируемых изменениях в налогообложении с нового года

В основе решений справедливость. 27 декабря в Министерстве по налогам сборам рассказали о планируемых изменениях в налогообложении с нового года.

Так, индивидуальные предприниматели теперь не смогут применять "упрощенку". ИП, которые не имеют наемных работников, смогут перейти на новый режим налогообложения и платить налог на профессиональный доход. Он коснется всех самозанятых, а это около 100 тысяч белорусов. Рассчитать сумму несложно: 10% от выручки для тех, кто за год зарабатывает до 60 тысяч рублей. Если больше - ставка составит 20%. Но только для суммы превышения! Список видов деятельности, которые попадают под такой механизм, определен постановлением Совмина.

Мы предполагаем, что этот налоговый режим будет востребован. В первую очередь потому, что это наш первый полностью цифровизованный налоговый режим, который, начиная от регистрации и заканчивая исполнением налоговых обязательств, полностью основан на дистанционном цифровом взаимодействии плательщика и налогового органа. На наш взгляд, там достаточно соразмерная налоговая нагрузка, учитывая тот факт, что в ставку налога на профдоход включены отчисления в Фонд социальной защиты населения, то есть 10-процентнаяставка, но общая ставка данного налога даже меньше, чем общеустановленная ставка подоходного налога. Поэтому мы рассчитываем на его привлекательность и использование нашими гражданами.
Игорь Скринников, замминистра по налогам и сборам Беларуси

Приложение "Налог на профессиональный доход" уже готово к работе и появится на интернет-сервисах в первый день нового года.

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