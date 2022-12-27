В МНС Беларуси рассказали о планируемых изменениях в налогообложении с нового года

Мы предполагаем, что этот налоговый режим будет востребован. В первую очередь потому, что это наш первый полностью цифровизованный налоговый режим, который, начиная от регистрации и заканчивая исполнением налоговых обязательств, полностью основан на дистанционном цифровом взаимодействии плательщика и налогового органа. На наш взгляд, там достаточно соразмерная налоговая нагрузка, учитывая тот факт, что в ставку налога на профдоход включены отчисления в Фонд социальной защиты населения, то есть 10-процентнаяставка, но общая ставка данного налога даже меньше, чем общеустановленная ставка подоходного налога. Поэтому мы рассчитываем на его привлекательность и использование нашими гражданами.

Игорь Скринников, замминистра по налогам и сборам Беларуси