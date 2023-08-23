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В Могилеве 27 августа проведут благотворительный праздник ко Дню защиты животных
Могилевчан и гостей города приглашают отпраздновать День защиты животных. Благотворительный праздник в помощь бездомным животным пройдет 27 августа, пишет БЕЛТА со ссылкой наруководителя могилевского учреждения по защите животных "Остров добра" Светлану Ермоленкову.
"Благотворительный праздник будет посвящен Дню защиты животных. Наши гости смогут познакомиться с волонтерами и их подопечными собаками, узнать истории тех, кто спасает с улиц бездомных животных. Мы подготовили насыщенную программу для всех, кто захочет к нам присоединиться в этот день", - рассказала она.
Создавать хорошее настроение и дарить гостям и участникам акции свое творчество будут учащиеся и выпускники Могилевской гимназии-колледжа искусств им.Е.Глебова. На празднике выступят кинологи и их собаки Могилевского областного управления Департамента охраны. Продуманы активности и для детей разного возраста.
"Каждый праздник мы стараемся сделать разнообразным и ярким, чтобы всем было интересно. Такие акции помогают рассказывать людям о проблемах бездомных животных, о том, как можно им помочь и что нужно делать, чтобы брошенных котов и собак на улицах становилось меньше", - сказала Светлана Ермоленкова.
Желающие смогут внести свой вклад в помощь бездомным животным. На праздник можно принести корм для котов и собак, средства для их обработки, подстилки, лежанки, игрушки, поводки и ошейники. Кроме того, будет возможность оказать финансовую помощь: для этого установят специальный ящик. Все собранные денежные средства переводятся на расчетный счет учреждения. Впоследствии эти деньги будут направлены на оказание помощи пострадавшим на улице животным, а также для стерилизации и кастрации бездомных котов и собак. "Отчеты о проведенных манипуляциях и посещениях ветеринаров мы регулярно публикуем в наших социальных сетях", - добавила организатор.
Начало праздника в 17:00 в Комсомольском сквере.
Фото: pixabay.com
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