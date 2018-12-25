В Могилеве архиепископ-митрополит Тадеуш Кондрусевич провел Рождественское богослужение

Миллионы людей по всему миру сегодня отмечают Рождество. В Беларуси во всех костелах прошли праздничные богослужения. В Могилеве в одном из старейших храмов Святого Станислава глава белорусских католиков архиепископ-митрополит Тадеуш Кондрусевич провел Рождественское богослужение. Прямую трансляцию вела Белтелерадиокомпания. На службы приходили целыми семьями, а после объединялись за праздничным столом, разделяя с друзьями и близкими радость Рождества. Как встречали праздник белорусы, расскажет Наталья Бордиловская.

Рождественскую ночь под духовной опекой митрополита Кондрусевича в этом году встречали в Могилеве. Традиционную трансляцию с праздничного богослужения вела Белтелерадиокомпания. Своим присутствием в регионе глава белорусских католиков в очередной раз подчеркнул: для отечественного костела важен каждый приход и каждый храм - большой он или маленький. Свой колорит есть у любого. Что касается Могилева, то самобытность его католического собора формировалась в течение почти четырех столетий. Заложенный монахами-кармелитами костел Успения Пресвятой Девы Марии со временем перерос в кафедральный Святого Станислава: в конце 18 столетия, после первого раздела Речи Посполитой, Могилев стал центром римско-католической епархии, соответственно, из деревянной церковь предстала в камне, а на ее куполе и сводах ожили сотни фресок. Сегодня они признаны как самый полный в Беларуси отраженный Евангелический цикл, первый рисунок которого -Рождество Христово. С которым архиепископ поздравил белорусов из Могилевской кафедры.

Из Могилева Рождество транслировали и в предыдущие годы. В этом году повторяться не планировали. Духовно и телевизионно поддержать хотели минский приход в Каменной Горке - он уникальный, ведь слово веры здесь несут не только жителям местным, но и людям с ограниченным слухом со всего Минска. Католикам-инклюзивам по душе Библия на языке жестов, которой владеет настоятель Франц Рудь.

В июле приход получил свой храм. Но от идеи телевигилии в новостройке отказались: технические причины. Пока совершенствуется инфраструктура - храм все же встречает свое первое Рождество. Сегодня - два богослужения и на каждом много людей.

Построенный костел в Каменной Горке назван в честь Матери Божьей Будславской. Это великая святыня для белорусских католиков. Чудотворная икона Богородицы находится в самом Будславе, в костеле. Также в честь Матери Божьей Будславской устраивается большой фестиваль - ему уже более 25 лет. Нынешнее историческое событие для белорусского костела - этот духовный форум был включен в список нематериальных ценностей мировой организации ЮНЕСКО.

Среди событий, которые останутся в летописи белорусского костела за прошедший год, и конференция католических епископов, и общебелорусская встреча молодежи в Гродно, и еще одно новоселье. По адресу Серафимовича,19 открыт и также встретил своего первое Рождество христианский социальный центр, рассчитанный на подрастающее поколение. Год для костела прошел под девизом "Молодежь - надежда костела и общество". Следующий - будет посвящен семье. Домашний костел, как первичный - звучало в речи, с которой к верующим обратились сегодня три архипастыря кафедры главного католического костела.

Семьями сегодня шли на Рождественский праздник. Привлекающий центр всех костелов - вертеп со сценкой Рождения Христа. Помолиться Новорожденному Христу. Поднести ему сладкий подарок. Сделать фото или даже селфи. Праздник - старый и современный, по-прежнему вызывает у поколений людей самые лучшие чувства и надежды.