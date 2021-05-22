В Могилеве байкер столкнулся с лосем - мужчина погиб

Авария произошла сегодня около часа ночи. 26-летний водитель за рулем мотоцикла "кавасаки" двигался по улице Минское шоссе. Как сообщает МВД, внезапно в городе на дорогу выбежало дикое животное. Избежать наезда не удалось. Только с начала года лесные обитатели спровоцировали свыше тысячи ДТП.



