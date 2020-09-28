Вспыхнуло у одних, а в ловушку попали вторые… В Могилеве бойцы МЧС спасли семью на пожаре. Сообщается, что возгорание произошло в квартире на первом этаже дома по улице Вавилова. В момент ЧП хозяйки в жилище не было. Дым переместился к соседям этажом выше… Огнеборцы спасли 62-летнего хозяина апартаментов, его 51-летнюю жену и 23-летнего сына. Обошлось без пострадавших. Причина возгорания устанавливается.