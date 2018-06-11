В Белорусско-Российском университете в Могилеве будут готовить специалистов по обслуживанию электромобилей. На реализацию проекта понадобилось более 50 тысяч евро, которые станут инвестициями в будущее. Специально для практических заданий приобретен автомобиль с электрическим двигателем. Он установлен в лаборатории университета. Кроме обучения новой профессии, в БРУ предложат пройти курсы по управлению машинами будущего и водителям обычного транспорта.