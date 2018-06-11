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В Могилеве будут готовить специалистов по обслуживанию электромобилей

В Белорусско-Российском университете в Могилеве будут готовить специалистов по обслуживанию электромобилей. На реализацию проекта понадобилось более 50 тысяч евро, которые станут инвестициями в будущее. Специально для практических заданий приобретен автомобиль с электрическим двигателем. Он установлен в лаборатории университета. Кроме обучения новой профессии, в БРУ предложат пройти курсы по управлению машинами будущего и водителям обычного транспорта.

В Могилеве пока только одна зарядная станция для электрокаров. Установлена она возле здания технопарка. В перспективе планируют открыть еще несколько рядом с крупными торговыми центрами города. 

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