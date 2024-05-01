В Могилеве чествовали тех, в чьих руках благополучие региона и страны

Теперь получается работать, работать и работать. Нужно выходить на другие технологии, уровень производства. И, соответственно, делать больше, лучше, с учетом импортозамещения. Да и Год качества - соответственно, и качественнее.

Сергей Богданович, директор ОАО "Осиповичский завод автомобильных агрегатов"

