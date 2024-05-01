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В Могилеве чествовали тех, в чьих руках благополучие региона и страны
В Могилеве сегодня чествовали тех, в чьих руках благополучие региона и страны. Эти люди разных профессий - промышленники, строители, работники сельского хозяйства, предприниматели, врачи и спортсмены. Они внесли важный вклад в развитие экономики, социальной сферы. В Первомай их имена занесены на областную Доску почета. Такой награды удостоен и ряд предприятий. Например, акционерное общество "Моготекс", Строительный трест № 12, "Технолит" и "Горки-Лен".
На 146 % перевыполнили производственные показатели все. И зарплата у нас выше средней в Беларуси. Построили 1,5 тыс. метров погонных теплотрасс по городу Могилеву. Построили водопроводы. По Могилевской области - около 7 км газопроводов. Поэтому мы сделали большое благо для людей.
Теперь получается работать, работать и работать. Нужно выходить на другие технологии, уровень производства. И, соответственно, делать больше, лучше, с учетом импортозамещения. Да и Год качества - соответственно, и качественнее.
Что касается объемных показателей, то 104,5 % темп роста ИПП по итогам первого квартала. Настрой однозначно боевой - люди хотят работать. Хочу выразить благодарность коллективу ОАО "Моготекс".
По итогам работы за год также вручены дипломы лауреатам конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь". Отмечен вклад в экономику таких предприятий, как "Могилевлифтмаш", "Лента" и агрокомбинат "Заря".
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