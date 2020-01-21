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В Могилеве дан старт строительству кардиохирургического корпуса

В Могилеве заложен первый камень в фундамент будущего кардиохирургического корпуса областной больницы. Он станет высокотехнологичным центром, который позволит вдвое увеличить количество операций (в том числе - на открытом сердце). Сейчас эта цифра приближается к тремстам. В планах довести до трех тысяч хирургических вмешательств в год. В том числе - проводить пересадку сердца.

С вводом нового корпуса сократится время ожидания операций до нескольких месяцев. Сейчас же все расписано на год вперед.

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