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В Могилеве день 9 Мая начался с торжественного шествия, а в Гомеле можно увидеть настоящую военную технику
В Могилеве День Победы начался с торжественного шествия. Сейчас работают концертные площадки, проходят тематические флешмобы и выставки. В Гомеле можно не только посмотреть, но и потрогать настоящую военную технику.
Подробности рассказали Андрей Ястребов и Наталья Игнатенко.
Могилев
Могилев погрузился в праздник. По традиции старт мероприятиям дан на площади Ленина, где собрались представители общественных объединений, предприятий города, военные.
Тысячи горожан пришли сегодня высказать особые слова благодарности тем, кто завоевал Победу в далеком 1945-м, - ветеранам. Они и сейчас, несмотря на возраст, в праздничном строю.
Для меня, как и для всего нашего народа, это великий праздник. Конечно, немного с горчинкой, потому что слишком дорого нам Победа эта досталась. Выжили! И думаю, что будет мир и дальше. Президент старается, чтобы нас не застали врасплох.
В этот раз организаторы праздника решили порадовать ветеранов… парадом Победы воспитанников детских садов города. Одетые в военную форму (ее специально сшили к празднику), юные патриоты стали участниками флешмоба.
Мы за мир! Хочется, чтобы он и был на нашей планете, чтобы было больше улыбок, больше радости.
Мы видим, что творится на границах нашей суверенной Беларуси, и мы должны отдать должное тому, что у нас на улицах мир, покой и согласие. И мы должны гордиться своей родной Беларусью.
А еще торжественным маршем прошли воинские части Могилевского гарнизона. На главной улице областного центра состоялось шествие поколений и автопробег. Праздник объединил людей разных поколений.
В Печерском лесопарке сегодня угощают солдатской кашей, молодежь объединил флешмоб "Победный вальс".
Гомель
Праздник в Гомеле начался с торжественного шествия. Ветераны, спортсмены, творческая молодежь, трудовые коллективы - в колонне тысячи людей. Кульминация шествия состоялась у Вечного огня и братского захоронения советских солдат и подпольщиков. Цветы, минута молчания и раскаты оружейных залпов в честь героев, приближавших победный май.
Как нам объявили о том, что кончается война? Стреляли из всех видов оружия буквально, плакали и кричали "ура" и "жив буду". Это такое счастье, которое пережить можно и рассказать о нем невозможно!
Если мы забудем свою историю, то это не государтво будет. Мы должны помнить и чтить павших, своих родственников, знать, кем они были, как они воевали, как они добились того, что у нас сейчас есть.
Для нас этот день - это день памяти погибших за нашу свободу, за наше здоровье, за нашу жизнь. Люди все в хорошем настроении, все улыбаются, все радуются жизни.
Парад военной и спецтехники, торжественное шествие воинских подразделений, силовых структур, патриотов кадетских классов и лицеистов - в таком формате праздник проходит впервые. А еще есть фотозоны, интерактивные площадки, проходят фестивали солдатской и патриотической песни. В адрес ветеранов звучат слова благодарности за Победу и за мир.
Миллионы советских солдат, миллионы тружеников тыла и партизан ковали Победу в этой самой страшной войне в истории человечества. Самое главное - это здоровья, мирного неба, благополучия, созидания и всех благ!
Будем помнить! Пока мы помним героев и эти события, наша страна будет жить, и они в нашей памяти.
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