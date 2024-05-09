В Могилеве день 9 Мая начался с торжественного шествия, а в Гомеле можно увидеть настоящую военную технику

Для меня, как и для всего нашего народа, это великий праздник. Конечно, немного с горчинкой, потому что слишком дорого нам Победа эта досталась. Выжили! И думаю, что будет мир и дальше. Президент старается, чтобы нас не застали врасплох.

Андрей Андрейчиков, ветеран Великой Отечественной войны