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В Могилеве для будущих олимпийцев построили крытый футбольный манеж
Работать на результат на тренировках в любое время года. Для будущих олимпийцев в Могилеве построили крытый футбольный манеж. Вся начинка работает по принципу "умного дома". Например, кондиционирование проходит автоматически с учетом погоды. А контролировать все процессы можно с помощью гаджетов. В манеже есть место для 500 болельщиков. Юным футболистам вдобавок подарили набор мячей. Новый объект - часть программы Белорусской Федерации футбола.
Еще один плюс новой площадки - освещение. Оно соответствует международным требованиям и позволяет вести ТВ-трансляции. Первыми опробовали новый манеж молодежные составы могилевского "Днепра" и бобруйской "Белшины".
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