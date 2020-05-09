В Могилеве горожане присоединились к акции "Вальс Победы" Белорусского республиканского союза молодежи. Импровизированный концерт прошел у здания Дома ветеранов. Здесь звучали песни военных лет, легендарная "Смуглянка" и "День Победы". В адрес тех, кто прошел дорогами войны, сегодня не только слова благодарности. Им вручили цветы и подарки в особой упаковке - военно-походном рюкзаке. В эти минуты праздничный марафон поздравлений продолжается во всех районах Могилевской области.



