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В Могилеве горожане присоединились к акции "Вальс Победы"

В Могилеве горожане присоединились к акции "Вальс Победы" Белорусского республиканского союза молодежи. Импровизированный концерт прошел у здания Дома ветеранов. Здесь звучали песни военных лет, легендарная "Смуглянка" и "День Победы". В адрес тех, кто прошел дорогами войны, сегодня не только слова благодарности. Им вручили цветы и подарки в особой упаковке - военно-походном рюкзаке. В эти минуты праздничный марафон поздравлений продолжается во всех районах Могилевской области.

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